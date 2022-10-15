Найтитулованіша тенісистка України Еліна Світоліна вперше стала мамою: зворушливе фото

У суботу, 15 жовтня, найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна вперше стала мамою. Спортсменка повідомила радісну звістку у своїх соцмережах.

Світоліна та Монфіс стали батьками у ніч на 15-те жовтня. У пари народилась донечка. Новоспечені щасливі батьки назвали доньку "Скай".

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Поповнення у тенісній родині

Українська тенісистка виклала перше фото долоні донечки, щоб розділити радісну подію зі своїми підписниками в інстаграмі. Одними з перших у коментарях привітали інші українські спортсмени – легкоатлетки Вікторія Ткачук та Ольга Саладуха.

Також під фото є привітання від телеведучої Лесі Нікітюк, яка є хорошою подругою Еліни.

Еліна подякувала чоловіку Гаелю Монфісу за підтримку та за те, що був у цей важливий момент разом із нею.

Що за ніч!!! Пані та панове, будь ласка, тепло привітайте Скай Монфіс. Я вдячна своєму чоловіку за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною,

– написала тенісистка.



Світоліна стала мамою / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що вперше зіркова пара повідомила про вагітність Світоліної 15 травня 2022 року. Ще тоді Еліна розсекретила стать дитини та місяць її народження.