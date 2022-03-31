Тенісистам з Росії та Білорусі озвучили вимоги для участі у турнірах у Великій Британії

Міністр спорту Великої Британії Найджел Хаддлстон розповів за яких умов тенісисти Росії та Білорусі зможуть виступити на території їхньої країни. Спортсмени повинні озвучити свою позицію щодо війни в Україні.

Не зможуть взяти участь, якщо не засудять Путіна

Раніше повідомлялося, що російські та білоруські тенісисти зможуть взяти участь у Вімблдонському турнірі, якщо виступлять з публічним засудженням війни в Україні. Хаддлстон підтвердив озвучену позицію.

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Зазначається, що тенісисти з Росії та Білорусі мають надати докази того, що вони не підтримують дії уряду своїх країн, якщо хочуть брати участь у тенісних турнірах на території Великої Британії, включаючи Вімблдон.

У мене була хороша зустріч з різними керівними органами, на якій ми обговорювали наші кроки щодо санкцій та заборон для індивідуальних спортсменів,

– сказав Хаддлстон.

Як варіант розглядається підписання письмової декларації.

"Ми хочемо отримати письмову заяву про те, що ці спортсмени не отримують гроші від Путіна, Росії чи Білорусі та також, що вони не будуть схвально відгукуватися про Путіна, Росію та Білорусь.

Ми просимо керівні органи чи організаторів спортивних заходів заздалегідь отримати таку гарантію, якщо вони збираються дозволити грати індивідуальним гравцям під нейтральним прапором. Якщо люди кажуть, що вони нейтральні спортсмени, ми хочемо бути впевнені, що вони справді нейтральні й, отже, жодного зв'язку з Путіним немає.

Якщо якісь окремі види спорту чи організації вирішать повністю заборонити виступи індивідуальних російських чи білоруських спортсменів, то ми це також підтримаємо", – додав міністр спорту Великої Британії.