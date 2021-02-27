Український тенісист Молчанов – переможець парного турніру ATP у Казахстані

У суботу, 27 лютого, український тенісист Денис Молчанов зіграв у парі з Олександром Недовєсовим у фіналі ATP Challenger Tour в Нур-Султані (Казахстан). Дует з українцем здобув титул турніру.

Тенісисти провели на корті 1 годину 9 хвилин. У двох сетах легко здолали американську пару.

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Молчанов (Україна) / Недовєсов (Казахстан) – Паша / Шнур (США) 2:0 (6:4, 6:4)

У першому сеті пари показували на корті рівну гру, лише один гейм на власні подачі віддали американці. Ключовим став восьмий гейм, коли Молчанов та Недовєсов з двома брейками вийшли вперед у рахунку та довели першу партію до перемоги –

Другий сет став ідентичним за сценарієм до першого. Знову представники США одного разу віддали гейм на своїй подачі та поступились із рахунком – 6:4.

За матч українсько-казахстанська пара зробила 3 ейси, 1 подвійну помилку та тричі поспіль виграні гейми. Молчанов з партнером виграли трофей турніру з призовим фондом 104 тисячі доларів. Тепер в активі українського тенісиста 31 титул турнірів ATP Challenger Tour у парному розряді.