Український тенісист Молчанов – переможець парного турніру ATP у Казахстані

Джерело:24 канал
У суботу, 27 лютого, український тенісист Денис Молчанов зіграв у парі з Олександром Недовєсовим у фіналі ATP Challenger Tour в Нур-Султані (Казахстан). Дует з українцем здобув титул турніру.
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Другий сет став ідентичним за сценарієм до першого. Знову представники США одного разу віддали гейм на своїй подачі та поступились із рахунком – 6:4.За матч українсько-казахстанська пара зробила 3 ейси, 1 подвійну помилку та тричі поспіль виграні гейми. Молчанов з партнером виграли трофей турніру з призовим фондом 104 тисячі доларів. Тепер в активі українського тенісиста 31 титул турнірів ATP Challenger Tour у парному розряді.