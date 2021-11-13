Тенісист із США показав супернику середній палець під час матчу: курйозне відео

Американський тенісист Френсіс Тіафо відзначився курйозним моментом у півфіналі турніру ATP у Стокгольмі (Швеція). Американець показав непристойний жест супернику.

Непристойний жест на тенісному корті

23-річний Френсіс Тіафо вирішив запам'ятатись не лише грою, а й поведінкою на корті. Тенісист із США пробився у півфінал турніру, де зустрівся із земляком Томмі Полом.

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Поєдинок тривав три сети, у якому сильнішим став Пол – 5:7, 7:6, 6:4. Томмі пробився у фінал у Стокгольмі. Однак не результат найбільше запам'ятався фанатам, які спостерігали за цим матчем.

Тіафо на тай-брейку у другому сеті показав Полу середній палець, коли Томмі виконав красивий удар поблизу сітки. Такий жарт не оцінив ніхто. Вже не вперше такою поведінкою відзначається Тіафо.

Відео епізоду

Перший такий епізод був на US Open 2020. Тоді такий жест від Тіафо був адресований російському тенісисту Данилу Медведєву.

Що відомо про Тіафо