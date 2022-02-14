Те, що їй дозволили кататися, створить величезний прецедент, – експертка про допінг Валієвої

Дворазова олімпійська чемпіонка та експертка з фігурного катання Discovery Italy Валентина Маркеї дала свою оцінку тому, що підозрюваній у вживанні допінгу росіянці Камілі Валієвій дозволили виступати на Олімпіаді-2022.

Під час Олімпіади-2022 виявилося, що в допінг-пробі Каміли Валієвої виявили заборонений препарат. Однак виявили його в пробі, який вона здала ще до зимової Олімпіади – на чемпіонаті Росії в грудні 2021 року.

Сталося це вже після того, як Валієва у складі збірної ОКР здобула золоті нагороди в командній першості. Однак церемонія нагородження не відбулася.

Після цього Міжнародний олімпійський комітет та Всесвітнє антидопінгове агенство вирішило оскаржити рішення РУСАДА щодо допуску Валієвої. Але Спортивний арбітражний суд відхилив їх позов. Тож Валієва і далі виступатиме на Олімпіаді-2022.

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Однак тепер на неї очікує розгляд справи щодо вживання допінгу, за результатами якого її й можуть дискваліфікувати.

Експертка Валентина Маркеї оцінила це рішення CAS. А також те, як себе почувають інші спортсмени у такій ситуації.

– Ви все життя буквально дихаєте спортом. А як ви реагуєте на сьогоднішні новини?

– Тут у Пекіні дуже дивна атмосфера. Вони захищають спортсменку, їй всього 15, і це правильно. Те що результати тесту прийшли із запізненням, не є провиною Каміли, і після Олімпійських ігор планується більш глибоке розслідування. Але те, що їй дозволили кататися, створить величезний прецедент у цьому виді спорту, спричинить втрату довіри до фігурного катання.

Так само як Каміла отримала право прожити свій олімпійський досвід, так і всі інші учасники мають отримати відчуття захищеності, що вони є частиною системи, яка бореться за чесний спорт. Я була професійною спортсменкою, і знаю, що це означає. Знаю, що потрібно, щоб підготуватися до Олімпійських ігор і розумію, як це кататися на ковзанах по дев’ять годин на день задля отримання цього олімпійського досвіду. Я брала участь у зимових Олімпійських іграх 2014 року в Сочі, після цього Росія не виступає під своїм прапором через рішення МОК. Прикро, що такі ситуації все ще трапляються. Тому мені цікаво, що буде далі.

– Якщо вона здобуде "золото", чи відчуватимуть люди зі "сріблом", "бронзою" та ті, які опинилися на четвертому місці, несправедливість?

– Ситуація стосувалася лише рішення РУСАДА про скасування її відсторонення. Буде подальше розслідування, це означає, що якщо вони підтвердять, що було порушення, вона може втратити свою медаль. Звісно, це поставило б у важку ситуацію всіх інших конкурентів. Ось чому важливо пройти через цю ситуацію, щоб усе прояснити. Це захистило б усіх спортсменів, які беруть участь у Пекіні-2022 та дозволило б їм відчувати себе в безпеці, брати участь у тому, до чого в них дійсно лежить душа.

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– Що вона відчуває після того, як команда США виступила дуже рішуче і виявила своє невдоволення?

– Це дуже складна та делікатна ситуація. Ми всі повинні розуміти, що в 15 років отримання заборони брати участь у змаганнях справді матиме для неї фізичні та психічні наслідки. Тому, перш за все, потрібно поважати дівчину, якою вона є, а потім вже висловлювати інші думки. Однак спочатку потрібно поважати емоції маленької дівчинки, для якої ця ситуація дуже нелегка. Ми були на її тренуваннях, і було сумно бачити, як вона робить помилки й плаче на руках свого тренера. Перш ніж стати спортсменами, ми були людьми, і це те, що ми повинні поважати в спорті. На жаль, журналісти про це іноді забувають.