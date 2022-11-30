Тайсон заступився за Мессі: пообіцяв побити Канело за погрози футболісту
Мексиканський боксер Сауль Альварес пригрозив Ліонелю Мессі через нібито неповажливо ставлення футболіста до прапора Мексики. Майк Тайсон заступився за аргентинського спортсмена.
Нагадаємо, що під час святкування перемоги над Мексикою у межах ЧС-2022 аргентинський футболіст зачепив ногою футболку мексиканської збірної. Сауль Альварес був незадоволений діями Мессі, тому пригрозив йому.
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Тайсон пообіцяв побити Канело за погрози Мессі
Ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон заступився за Ліонеля Мессі перед Саулем Альваресом. Він опублікував у соцмережах пост в якому підтримав аргентинського футболіста. До нього він додав фото у формі збірної Аргентини з автографом Дієго Марадони.
Хтось на ім'я Канело погрожував Мессі. Якщо він посміє торкнутися Мессі, мені доведеться вийти на ринг через багато років,
– написав Тайсон у соцмережах.
Хто ще став на захист аргентинця
Колишній партнер Мессі в аргентинській збірній Серхіо Агуеро також заступився за футболіста. На своїй сторінці у твітері він звернувся до Альвареса.
Ви нічого не знаєте про професіональний футбол. Зокрема, про те, що відбувається в роздягальні. Футболки завжди кидають на підлогу, бо вони спітнілі. На відео помітно, що Мессі випадково зачепив її ногою,
– написав Агуеро.
Окрім того, аргентинського спортсмена підтримав його експартнер по Барселоні Сеск Фабрегас. Він також наголосив на тому, що в цій ситуації не було жодних злих намірів. За його словами, так працює роздягальня після гри.