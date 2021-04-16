Тайсон офіційно покинув Шахтар

Футбольний клуб Шахтар офіційно повідомив, що півзахисник Тайсон покинув команду. Він виступав у команді вісім років.

Деталей про те, як Тайсону вдалося покинути Шахтар ще до закінчення угоди з клубом – не повідомляється. Як і те, де гравець продовжить свою кар'єру. Цілком можливо, що він буде виступати за бразильський Інтернасьйональ. Він є вихованцем цього клубу.

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Тайсон виступав за Шахтар з зими 2013 року, перейшовши з харківського Металіста за понад 15 мільйонів євро. До Металіста він перейшов влітку 2010 року за 6,3 мільйона євро.

Загалом за "гірників" він провів 299 матчів у всіх турнірах, забивши 55 голів. Тайсон – єдиний бразилець, якому вдалося увійти до топ-20 футболістів в історії Шахтаря за кількістю матчів. Від осені 2017 року Тайсон протягом двох років був капітаном команди.

Тайсон шість разів ставав чемпіоном України у складі Шахтаря. Ще п'ять разів він вигравав Кубок України та чотири рази – Суперкубок України.

Як гравець Шахтаря, Тайсон отримав виклик до збірної Бразилії у 2016 та 2017 роках. За "пентакампеоне" він зіграв чотири матчі, в яких відзначився одним забитим голом.

На початку 2021 року між Тайсоном та керівництвом Шахтаря виник конфлікт. Гравець хотів покинути команду. Але в клубі не хотіли відпускати його безкоштовно. Через це футболіст навіть відмовився виходити на заміну в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми. Тому Тайсон був переведений в дубль.