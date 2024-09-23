Визнання величі боса хевівейту: відомо, що сказав Ф'юрі Усику при зустрічі на "Вемблі"

У суботу, 21 вересня, у Лондоні відбувся вечір боксу. Його головною подією стала битва Даніеля Дюбуа й Ентоні Джошуа за чемпіонський титул IBF.

У ній стався великий апсет. Дюбуа здобув перемогу нокаутом уже в п'ятому раунді, до того тричі відправивши Ей Джея в нокдаун.

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Ф'юрі розхвалив Усика

На цьому поєдинку були присутні головні зірки надважкої вагової категорії Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Вони вперше зустрілися після бою за абсолют.

Під час їх короткої розмови "Циганський король" здивував своєю поведінкою. Він засипав компліментами Усика, нагадавши, як він розібрався з Джошуа та Дюбуа, повідомляє TNT Sports:

Ти дав Джошуа та Дюбуа справжній урок боксу. Чесна гра. Ось, що роблять навички боксу! Навички оплачують рахунки.

Дивіться відео з промовою Ф'юрі до Усика

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Очікується, що переможець цієї битви може зустрітися з Даніелем Дюбуа в поєдинку за абсолют.