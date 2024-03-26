"Вже зовсім скоро": Тайсон Ф'юрі продовжує застосовувати треш-ток до Усика

Тайсону Ф'юрі необхідно перемогти Олександра Усика для того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. "Циганський король" веде боротьбу з українцем задовго до виходу в ринг.

У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Читайте також Тренер екссуперника Усика назвав переможця бою українця з Ф’юрі

Ф'юрі знову полив брудом Усика

"Циганський король" у сторіс своєї сторінки в Інстаграм опублікував відео, на якому звернувся до українця. Навіть під час ранкової пробіжки британець думає про суперника.

Ранкова пробіжка у понеділок завершена. Дощ, холод і вітер роблять тебе жорстким, дуже жорстким. Вже зовсім скоро, Усик. Ти отримаєш цей кулак, кролику,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Усик і Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.