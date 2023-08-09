"Завжди вважав бій з Усиком легким": зневажливий Ф'юрі надіється на поєдинок з українцем

Тайсон Фюрі розповів про свої очікування від поєдинку з Олександром Усиком. Британський боксер все ж зневажливо ставиться до українця.

Ф'юрі зізнався, що він горить бажанням спробувати свої сили на одному ринзі із Олександром Усиком. Та от Тайсон вважає такий бій легкою прогулянкою

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Британський боксер зазначив, що він не причетний до скасування поєдинку між ним та Олександром Усиком, хоча українець раніше зазначав, що він погоджувався навіть на розподіл гонорару 70%/30% на користь Тайсона Ф'юрі. Таким чином, Усик підкреслив, що "Циганський король" різними шляхами "зіскакував" із поєдинку, не збираючись виходити з ним на бій та проводити поєдинок за "абсолюта".

До того ж британець все ж переконаний, що у боксі немає бути жодної примусовості, тобто бій не повинен відбуватись, якщо одна зі сторін не готова до нього. Ба більше, Тайсон Ф'юрі все ж сказав, що сподівається у майбутньому провести легендарну дуель проти Усика, зазначивши, що він не вважає українця складним суперником.

Ми не знаємо причин, через які Усик не погодився на бій у квітні. Я впевнений, що в нього були свої причини, а потім ми дізналися, що він підписав контракт зі Skills Challenge – боксерською компанією з Саудівської Аравії. Якими б не були його причини, я впевнений, що вони влаштовують його і його сім'ю. Я вважаю, що в цьому виді спорту можна робити тільки те, що ти можеш робити. Якщо бої доступні в цей час, то ти їх проводиш, а якщо вони недоступні, то ти їх не проводиш Чи будемо ми битися в майбутньому? Сподіваюся. Я б хотів. Я завжди вважав, що це легкий бій,

– сказав Ф'юрі

Наступний бій Усика