Ф'юрі знайшов собі суперника: кого обрав скандаліст для репетиції бою з Усиком

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі в пошуках майбутнього суперника відправився на "Зелений континент". Схоже, що ця поїздка не була даремною.

"Циганський король" через надмірний гонор зірвав бій за абсолют з українцем Олександром Усиком. З того часу Тайсон Ф'юрі все ніяк не може обрати собі гідного суперника.

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Чудова підготовка до Усика

34-річний британець поїхав до Австралії, щоб підтримати свого друга новозеландця Джозефа Паркера у поєдинку проти уродженця Самоа Фаїги Опелу. Саме там британець визначився зі своїм майбутнім суперником.

За словами Ф'юрі, його команда веде перемовини з небитим боксером Демсі Маккіном з Австралії. На думку "Циганського короля", австралієць боксує у схожій манері з Усиком.

Маккін входить до десятки найкращих суперважковаговиків і, безумовно, один із фаворитів. Якщо бій з Олександром Усиком відбудеться, це буде чудова підготовка, тому що він теж шульга,

– заявив епатажний британець.

Демсі Маккін і Тайсон Ф'юрі / twitter.com/MichaelBensonn

Зазначимо, що ймовірний мегафайт Усик – Ф'юрі може відбутися в грудні цього року на супертурнірі в Саудівській Аравії.

Що відомо про можливого суперника Ф'юрі

Демсі Маккін є боксером номером один серед суперважковаговиків Австралії.

У 2010—2014 роках виступав у змішаних єдиноборствах.

У 2014 році розпочав професійну боксерську кар'єру. На рингу він здобув 22 перемог у 22 поєдинках, в тому числі 14 нокаутом.

32-річний австралієць володіє регіональними чемпіонськими поясами: WBO Asia Pacific, IBF Inter-Continental та WBO Africa.

До слова. Друг Тайсона Ф'юрі Джозеф Паркер легко переміг у першому раунді Фаїги Опелу. Раніше новозеландець володів поясом чемпіона світу за версією WBO в надважкій вазі.