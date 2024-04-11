Ф'юрі згадав бій за абсолют Ломаченка з Лопесом: який прогноз тоді зробив "Циганський король"
Джерело:BoxNation
Більше 20 років у королівському дивізіоні не було абсолютного чемпіона світу. Виправити цей недолік зможуть Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик, які в очному поєдинку визначать володаря усіх титулів хевівейту.
Напередодні битви в Ер-Ріяді Тайсон Ф'юрі жваво роздає коментарі. Під час одного з інтерв'ю "Циганський король" пригадав бій за абсолют між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом.
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Пам'ять підвела Ф'юрі
Чемпіон світу за версією WBC провів паралелі між тим поєдинком та своїм з Усиком. Ф'юрі навіть пригадав свій прогноз на поєдинок Ломаченко – Лопес.
Лопес провів хороший бій проти Ломаченка. У хевівейті все трішки інакше – інша швидкість і те, як все проходить. Це була шикарна перемога. І я був одним з тих, хто передбачив перемогу Лопеса над Ломаченком. І я передбачу цю перемогу. Я поб’ю Олександра Усика,
– заявив Ф'юрі.
Зазначимо, що у 2020 році "Циганський король" не був таким впевненим у перемозі Лопеса. Тоді британець розцінював шанси боксерів – 50 на 50. Але з того часу минуло чотири роки і Ф'юрі дещо призабув, що він говорив.
Як Ломаченко втратив перший шанс стати абсолютом
- Нагадаємо, що бій Ломаченка та Лопеса відбувся 17 жовтня 2020 року. На кону був пояс IBF, яким володів американець, а також титули чемпіона за версіями WBA (Super), WBO і WBC Franchise, які були у Ломи.
- Першу половину поєдинку представник України провів інертно. Лише в останніх раундах Ломаченко перехопив ініціативу, але ледь не опинився в нокдауні.
- У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Лопесу. Американець здобув усі пояси легкого дивізіону та став абсолютним чемпіоном світу.