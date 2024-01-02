"Нікчемний шмат лайна": божевільний Ф'юрі вчергове облив брудом Усика

Британська зірка хевівейту Тайсон Ф'юрі продовжує треш-ток на адресу українця Олександра Усика. 17 лютого саме ці боксери визначать між собою єдиного короля дивізіону.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі звернувся до володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика. "Циганський король" знову застосував властивий собі треш-ток на адресу українця.

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Ф'юрі знову застосував треш-ток

Британський боксер поділився невеликим відео після пробіжки, заявивши, що з нетерпінням чекає часу, коли зможе нокаутувати Усика.

Великий біговий день у довбаному Моркамі. Вперед! Це було легко. Я розмажу обличчя кролика Усика. Нікчемний шмат лайна,

– сказав Ф’юрі.

Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

До слова. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.