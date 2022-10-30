"Не хочу доживати дні в інвалідному візку": відверта заява Ф'юрі перед можливим боєм з Усиком

Тайсон написав власну книгу, де поділився щирими думками щодо закінчення кар'єри. Англієць згадав про свій стан після перемоги над Вайлдером у 2021 році.

Вже 3 грудня Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг вперше за сім місяців. У квітні "Циганський король" здолав Ділліана Вайта, захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій категорії.

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Британець мав битися із Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Втім українець відмовився виходити на ринг у 2022-му, а Ф'юрі не захотів чекати наступного року.

Тим часом британець написав книгу "Gloves Off", у якій розповів про можливий відхід на пенсію. Ф'юрі зізнався, чого боїться після завершення кар'єри.

Я не хочу затримуватися та знищити свою спадщину або померти від сильного удару по голові. І повірте мені, подібний кінець іноді здається надзвичайно реальним. Я навіть відчув короткочасну втрату пам’яті після тієї жахливої зустрічі з Вайлдером у 2021 році, коли через кілька годин після перемоги моя голова була вкрита грудками розміром з тенісний м’яч. Було неможливо згадати, скільки разів я падав. Все було туманно, такий досвід мене лякав. Ні в якому разі не хочу доживати свої дні в інвалідному візку або їсти вечерю через соломинку. Після бою з Вайлдером я сказав своєму промоутеру Френку Воррену, що планую піти на пенсію,

– написав у кнізі Тайсон.

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Коли зійдуться Усик та Ф'юрі: