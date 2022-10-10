Такий же небезпечний як Усик: Ф'юрі висловився про майбутнього суперника

"Циганський король" не має наміру чекати наступного року, щоб провести бій за абсолют. Тим часом Тайсон знайшов нового опонента.

На початку грудня Тайсон Ф'юрі планує повернутись на ринг вперше за сім місяців . У квітні "Циганський король" здолав Ділліана Вайта, захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій категорії.

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Спочатку британець оголосив про закінченнія кар'єри, але після другої перемоги Усика над Джошуа передумав. Проте схоже, що битися він буде не з українцем.

Скоріш за все, новим опонентом Ф'юрі стане Дерек Чісора. Чемпіон WBC дав характеристику опоненту і навіть згадав його бій з Усиком.

Я вважаю, що Чісора у своєму поєдинку з Усиком досяг нічиєї. Так що я вважаю, що Чісора такий же небезпечний, як і Усик. Ви бачили цей бій? Дуже близький поєдинок, Чісора заслужив на нічию. До Дерека потрібно ставитися дуже уважно, інакше його не перемогти,

– заявив Тайсон.

Нагадаємо, що Усик не має наміру битися у 2022 році. Через це поєдинок за звання абсолютного чемпіона наразі неможливий.

Тайсон не готовий чекати до наступного року. При цьому промоутер Ф'юрі допустив, що бій з Усиком може пройти у березні наступного року.

Чим відомий Дерек Чісора

Нагадаємо, що Дерек вже двічі програвав Тайсону. У 2011 році Чісора поступився у поєдинку за звання чемпіона Великої Британії, а через три роки не зміг захистити пояс WBO International.

Всього за кар'єру Дерек програв 12 боїв, два з них – українцям. У 2012 році Чісору побив Володимир Кличко, а через вісім років – Олександр Усик. Взагалі Чісора був близький до закінчення кар'єри.

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За 2020-2021 роки Дерек програв три поєдинки поспіль (окрім Усика, британця двічі здолав Джозеф Паркер). Проте цього літа "Дел Бой" виграв у Кубрата Пулєва, завоєвавши пояс WBA International.