Восьма дитина у дорозі: Ф'юрі очікує черговий подарунок від своєї дружини

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі разом з дружиною Періс виховують у шлюбі сімох дітей. Однак закохана пара вирішила не зупинятися на досягненому.

Епатажний британський боксер Тайсон Ф'юрі у вересні минулого року всьоме став батьком. 33-річна дружина "Циганського короля" Періс народила йому сина Принца Ріко.

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Радісна новина "Циганського короля"

Нещодавно британець натякнув, що у його багатодітній сім'ї очікується поповнення. Його кохана Періс опублікувала фото в білій сукні. У коментарях Ф'юрі написав, що дружина "виглядає трохи вагітною".

А згодом перепостив знімок з наступними словами:

"Мати сімох дітей. Вона все ще чарівна і міцна, як скеля. Восьмий у дорозі", – написав Ф'юрі.

Тайсон та Періс Ф'юрі чекають восьму дитину / instagram.com/tysonfury

Сім'я Тайсона Ф'юрі

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі та Періс знайомі з 16-ти років. У 2008 році пара узаконила свої стосунки в офіційному шлюбі.

Оскільки Періс одружилася в 19 років, то вона не встигла здобути вищу освіту, присвятивши себе сім'ї. Проте, дружина Ф'юрі дуже відома медійна особа у Великій Британії. Вона активно веде соцмережі та ділиться подробицями побуту зіркової сім'ї.

Цікаво, що Періс також походить з циганського роду.

У пари наразі семеро дітей: дочки Венесуела (14 років), Валенсія (6 років) та Атіна (2 роки), а також сини Принц Джон Джеймс (12 років), Принц Тайсон Люк (7 років), Прінс Адоніс Амазайя (5 років) та Принц Ріко (пів року).

"Циганський король" сподівається, що сини продовжать боксерську династію Ф'юрі.

Нагадаємо, що поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Переможець битви стане абсолютним чемпіоном хевівейту.