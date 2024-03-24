Восьма дитина у дорозі: Ф'юрі очікує черговий подарунок від своєї дружини

24 березня 2024, 20:20
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Джерело:

Інстаграм Тайсона Ф'юрі

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі разом з дружиною Періс виховують у шлюбі сімох дітей. Однак закохана пара вирішила не зупинятися на досягненому.

Епатажний британський боксер Тайсон Ф'юрі у вересні минулого року всьоме став батьком. 33-річна дружина "Циганського короля" Періс народила йому сина Принца Ріко.

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Радісна новина "Циганського короля"

Нещодавно британець натякнув, що у його багатодітній сім'ї очікується поповнення. Його кохана Періс опублікувала фото в білій сукні. У коментарях Ф'юрі написав, що дружина "виглядає трохи вагітною".

А згодом перепостив знімок з наступними словами:

"Мати сімох дітей. Вона все ще чарівна і міцна, як скеля. Восьмий у дорозі", – написав Ф'юрі.

Тайсон та Періс Ф'юрі чекають восьму дитину / instagram.com/tysonfury

Сім'я Тайсона Ф'юрі

  • Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі та Періс знайомі з 16-ти років. У 2008 році пара узаконила свої стосунки в офіційному шлюбі.
  • Оскільки Періс одружилася в 19 років, то вона не встигла здобути вищу освіту, присвятивши себе сім'ї. Проте, дружина Ф'юрі дуже відома медійна особа у Великій Британії. Вона активно веде соцмережі та ділиться подробицями побуту зіркової сім'ї.
  • Цікаво, що Періс також походить з циганського роду.
  • У пари наразі семеро дітей: дочки Венесуела (14 років), Валенсія (6 років) та Атіна (2 роки), а також сини Принц Джон Джеймс (12 років), Принц Тайсон Люк (7 років), Прінс Адоніс Амазайя (5 років) та Принц Ріко (пів року).
  • "Циганський король" сподівається, що сини продовжать боксерську династію Ф'юрі.
До слова. Нагадаємо, що поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Переможець битви стане абсолютним чемпіоном хевівейту.
Автор: Сергій Шаховець