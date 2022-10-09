Жертва Кличка та Усика: Ф'юрі хоче битися з боксером-невдахою, якого вже двічі здолав

"Циганський король" шукає будь-якого суперника, щоб був привід не виходити на ринг проти Олександра Усика. Новим претендентом на пояс WBC тепер є Дерек Чісора.

Новий претендент на пояс WBC

На початку грудня Тайсон Ф'юрі повернутись на ринг вперше за сім місяців . У квітні "Циганський король" здолав Ділліана Вайта, захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій категорії.

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Спочатку британець оголосив про закінченнія кар'єри, але після другої перемоги Усика над Джошуа передумав. Проте схоже, що битися він буде не з кимось із них.

Усик не має наміру битися у 2022 році, а Джошуа так і не підписав запропонований Тайсоном контракт. Ймовірним суперником був Мануель Чарр, однак схоже, що у Ф'юрі з'явився новий претендент на бій.

Ним став відомий британець Дерек Чісора. Англійські ЗМІ повідомляють, що боксери вже домовились про третій очний бій в кар'єрі. Сам "Циганський король" пообіцяв наступного тижня назвати ім'я опонента.

Чим відомий Дерек Чісора

Нагадаємо, що Дерек вже двічі програвав Тайсону. У 2011 році Чісора поступився у поєдинку за звання чемпіона Великої Британії, а через три роки не зміг захистити пояс WBO International.

Всього за кар'єру Дерек програв 12 боїв, два з них – українцям. У 2012 році Чісору побив Володимир Кличко, а через вісім років – Олександр Усик. Взагалі Чісора був близький до закінчення кар'єри.

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За 2020-2021 роки Дерек програв три поєдинки поспіль (окрім Усика, британця двічі здолав Джозеф Паркер). Проте цього літа "Дел Бой" побив Кубрата Пулєва, завоєвавши пояс WBA International.

Коли відбудеться бій Усик – Ф'юрі

Очікувалось, що після перемоги над Джошуа саме Усик буде битися із Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Умовою Тайсона є бій у грудні цього року.

Однак Олександр вже не планує виходити в ринг у 2022 році. При цьому промоутер Ф'юрі допустив, що бій з Усиком може пройти у березні наступного року.