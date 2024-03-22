"За гроші битимуся з ким завгодно": Фʼюрі не збирається перебирати поєдинками

Британська зірка надважкої ваги Тайсон Ф'юрі висловився щодо можливого реваншу з Френсісом Нганну. "Циганський король" готовий боксувати з будь-ким, аби отримати кругленьку суму.

У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Читайте також Тайсон – не найкращий "реваншер": Красюк повідомив, коли відбудеться другий бій Усика з Ф'юрі

Ф'юрі готовий ще раз побитися з Нганну

Швидше за все, буде повторний поєдинок цих боксерів. Однак Тайсон Ф’юрі готовий розглянути й реванш з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну, якого він ледве переміг минулого року.

Як я вже сказав, завжди, якщо є гроші, я битимуся з ким завгодно. Якщо люди все ще хочуть побачити цей бій і є гроші, то я битимуся з ким завгодно,

– сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня 2023 року переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні.

Раніше повідомлялося, що якщо Тайсон Ф’юрі знову не вийде на ринг проти Усика, тоді його замінить хорват Філіп Хргович. У такому випадку "Циганський король" заплатить штраф у розмірі 10 мільйонів євро.