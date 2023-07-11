Битва найжорсткіших панчерів світу: Тайсон Ф'юрі зустрінеться на рингу з ексчемпіоном UFC

Тайсон Ф'юрі нарешті визначився зі своїм наступним поєдинком. "Циганський король" вирішив розважити публіку поєдинком із зіркою ММА.

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну стане наступним суперником Тайсона Ф'юрі. Це буде перший бій "Циганського короля" в 2023 році.

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Несподіваний вибір Ф'юрі

Зустріч двох найнебезпечніших нокаутерів світу в боксі та ММА відбудеться 28 жовтня. Місце проведення мегафайту – столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

Поєдинок пройде за правилами професійного боксу з трьома суддями. Бій триватиме 10 раундів.

Тайсон Ф'юрі vs Френсіс Нганну / twitter.com/Tyson_Fury

Нагадаємо, що свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів у грудні 2022 року. Тоді "Циганський король" технічним нокаутом у 10-му раунді переміг Дерека Чісору. Очікувалося, що Ф'юрі проведе бій за абсолют з Олександром Усиком. Проте тривалі перемовини завершилися нічим.

Британець тривалий час не міг визначитися із суперником і зрештою обрав своїм опонентом зірку ММА Френсіса Нганну.

Зазначимо, що уродженець Камеруну востаннє проводив бій у січні 2022 року. Тоді Нганну переміг Сиріла Гана. У січні 2023 року Френсіс вирішив покинути UFC.

. "Циганського короля" та "Хижака" вважають найнебезпечнішими нокаутерами боксу та ММА. Френсіс Нганну здобув 17 перемог у 20 поєдинках, 12 із яких закінчилися нокаутом.У Тайсона Ф’юрі 24 перемоги нокаутом у 34 боях.