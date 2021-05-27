Тайсон допоміг Інтернасьоналу пробитися в 1/8 Кубка Лібертадорес

Інтернасьонал 27 травня зіграв проти Олвейз Реді у груповому раунді Кубка Лібертадорес. Ексгравець Шахтаря Тайсон допоміг Інтернасьоналу вийти у плей-офф турніру.

Веде до успіху рідний клуб

33-річний Тайсон вивів Інтернасьонал з капітанською пов'язкою та провів на полі весь матч. Клуби в останньому матчі групового раунду розписали нульову мирову.

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Ця нічия дозволила команді бразильця здобути 10 очок та посісти підсумкове перше місце у групі В. Клуб випередив найближчого конкурента Олімпію Асунсьйон на одне очко. Також Інтернасьонал фінішував вище Депортіво Тачіру (9 очок) і Олвейз Реді (7 очок).

Тайсон вивів команду у 1/8 фіналу Кубка Лібертадорес. Наступний суперник буде відомий дещо пізніше. Для нього цей матч став четвертим після повернення у рідну Бразилію. Поки що результативними діями не відзначався. На минулу зустріч проти Олвейз Реді вінгер не потрапив у заявку команди.

Після протистояння Тайсон у інстаграмі прокоментував успіх Інтернасьонала. Бразилець виклав фото з матчу та привітав команду.

1/8 фіналу Кубка Лібретадорес! Інтернасьонал! Бувають хороші дні, а бувають погані дні. Але одне не змінюється – кожен день з нами Бог,

– написав Тайсон.