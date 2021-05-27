Ведет к успеху родной клуб

33-летний Тайсон вывел Интернасьонал с капитанской повязкой и провел на поле весь матч. Клубы в последнем матче группового раунда расписали нулевую ничью.

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Эта ничья позволила команде бразильца получить 10 очков и занять итоговое первое место в группе В. Клуб опередил ближайшего конкурента – Олимпию Асунсьон – на одно очко. Также Интернасьонал финишировал выше Депортиво Тачиру (9 очков) и Олвейз Реди (7 очков).

Тайсон вывел команду в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Следующий соперник будет известен несколько позже. Для него этот матч стал четвертым после возвращения в родную Бразилию. Пока результативными действиями не отмечался. На прошедшую встречу против Олвейз Реди вингер не попал в заявку команды.

После противостояния Тайсон в инстаграме прокомментировал успех Интернасьонала. Бразилец выложил фото с матча и поздравил команду.

1/8 финала Кубка Либретадорес! Интернасьонал! Бывают хорошие дни, а бывают плохие дни. Но одно не меняется – каждый день с нами Бог,

– написал Тайсон.