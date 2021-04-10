Український клуб присвятив перемогу померлому англійському принцу Філіпу: фото

10 квітня 2021 , 17:15
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Джерело:

ФК Таврія

У рамках 16-го туру Другої Ліги Таврія у виїзному поєдинку здолала Балкани з рахунком 2:0. Сімферопольська команда присвятила цю перемогу британському принцу Філіпу, який помер 9 квітня.

Балкани – Таврія 0:2

Голи: Богданов, 6, Білоконь, 86

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Голами відзначилися Богданов і Білоконь. Матч команда догравала в меншості, так як на 65-й хвилині з поля був видалений Шевченко.

Що відомо про смерть принца Філіпа

  • Чоловік британської королеви Єлизавети II помер зранку 9 квітня 2021 року. Причина невідома.
  • Королівська родина відреагувала на втрату чоловіка, батька та дідуся.
  • Похорон принца Філіпа, скоріш за все, не буде державним, а військовим, за бажанням небіжчика.
  • Пам'ять герцога вшанували принц Гаррі та Меган Маркл.