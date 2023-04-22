Сонце засліпило очі: Степаненко дальнім ударом вивів Шахтар вперед у матчі з Динамо – відео
22 квітня 2023, 17:25Читать новость на русском
На 12-ій хвилині матчу кіпатіна "гірників" вивів свою команду вперед. Не обійшлося і без помилки гравця Динамо.
Шахтар швиденько зміг все взяти під свій контроль в українському Класичному. Матч обіцяє бути цікавим, пише 24 Канал.
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Ляп молодого воротаря
Тарас Степаненко дальнім пострілом відкрив рахунок у матчі, до того ж, удар капітана "гірників" став першим у поєдинку між українськими грандами. Проте вийти вперед у зустрічі допоміг голкіпер киян Руслан Нещерет, який помилився під час гольового моменту кротів, пропустивши м'яч по центру воріт, 0:1
Відео голу Степаненка: