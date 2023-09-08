Український футболіст, що грав в Росії, відмовився від роботи тренера через поїздки на передову

Колишній український футболіст Тарас Михалик вже давно перейшов на тренерську роботу. Однак поки залишається без роботи, адже часто відвідує українських військових на передовій

Тарас Михалик після закінчення професійної кар'єри футболіста працював тренером у Волині. Але після повномасштабного вторгнення Росії до України, клуб припинив своє існування. Тож після цього Михалик підтримує форму у благодійних матчах та займається волонтерством.

Детальніше Тарас Михалик поїхав на передову до українських воїнів з воротарем збірної України

При цьому Михалик отримував пропозиції щодо тренерської роботи в інших командах. Але вирішив від них відмовитися.

Якщо говорити про професію, то був тренером Волині. Коли команда розійшлася, були пропозиції їхати допомагати у різних командах. Але не виходить, тому що сім’я за кордоном, а сам постійно катаюся на передову. Якщо ж займатися футболом, то треба постійно приділяти час команді. Не може тут такого бути, що ти поїхав на 3 – 4 дні на передову, а команда живе сама по собі без тебе,

– розповів Тарас Михалик.

За його словами, він не хоче відмовлятися від поїздок до українських бійців, яким возить необхідні речі.

"Як мінімум, ми хочемо їздити до хлопців на передок хоча б 2 рази на місяць. Машини загнати та завезти деякі речі, які просять. Тому, зараз було декілька пропозицій, але я на них не відкликався, тому що ніби й хочеться тренувати, та водночас розумію, що тоді не вийде так", – розповів вже колишній футболіст.

Щодо Волині, то професійний клуб припинив існування. Причина – інвестор відмовився фінансувати клуб. Тож поки діє лише дитяча школа.

"Прикро, що так, проте зараз в країні війна і зараз важко виживати клубам. Зараз не зовсім до футболу, хоча військові нас запрошують і ми приїздимо побігати з ними. Вони кажуть: "Для нас це важливо". Особливо ті хлопці, які приїжджають з передової. Морально це їм дуже допомагає", – відзначив Тарас Михалик.

Варто нагадати, що в Україні Тарас Михалик виступав за київський ЦСКА, ужгородське Закарпаття та київське Динамо. У 2013 році став гравцем російського Локомотиву, за який виступав до 2019 року. Після цього повернувся до України – став гравцем луцької Волині, де після закінчення професійної кар'єри й почав працювати тренером.