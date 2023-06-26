Лідер "молодіжки" України на Євро-2023 патріотично відреагував на інтерес до нього із Німеччини

Молодіжна збірна України ще за тур до закінчення групового раунду Євро-2023 гарантувала собі вихід у плей-офф. Солідний внесок у цей результат "синьо-жовтих" зробив Максим Таловєров.

Один із лідерів нашої "молодіжки" взяв участь у двох попередніх матчах збірної на Євро-2023. Максим Таловєров не мов стіна руйнував гострі атаки суперників із Хорватії та Румунії.

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Таловєров: Для мене є лише одна команда, про яку я зараз думаю

На тлі гарних виступів на молодіжному Євроо-2023 футболістом зацікавились клуб із німецької Бундесліги. Таловєров потрапив під приціл Айнтрахта та Вердера.

22-річний футболіст відреагував на інтерес зі сторони топових клубів Німеччини. Таловєров дав патріотичну відповідь.

Продовжується молодіжний чемпіонат Європи, для мене є лише одна команда, про яку я зараз думаю – це збірна України,

– відповів футболіст.

Відзначимо, що Таловєров має чинний контракт із празькою Славією, який розрахований до кінця 2026 року. Трансферна вартість Максима складає один мільйон євро. Хоча після молодіжного Євро-2023 ця сума швидше за все, що зросте.

Нагадаємо, що 27 червня команда Руслана Ротаня зіграє свій останній матч групового раунду Євро проти Іспанії. Це найскладніший суперник для "синьо-жовтих". Початок зустрічі у Бухаресті о 21:45 (за київським часом).

Цей поєдинок визначить переможця групи "В". Адже обидві збірні вже гарантували собі вихід у чвертьфінал молодіжного Євро-2023.

Що відомо про кар'єру Максима Таловєрова