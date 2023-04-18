Капітан збірної України відзначився шаленою гарматою у ворота лідера: гол скасували – відео

ЛАСК зумів відібрати очки у РБ Зальцбурга у плей-офф Бундесліги Австрії. Однак міг клуб Максима Таловєрова завдати супернику поразки, якби не лайнсмен.

Незарахований гол ЛАСКа був у першому таймі. Українець Максим Таловєров потужно вгатив м'яч під поперечину після рикошету від голови захисника Зальцбурга, пише 24 Канал.

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Однак не встиг український захисник навіть порадіти. Лайнсмен підійняв прапорець, зафіксувавши офсайд. Тому гол Таловєрова не був зарахований. А все через його партнера по команді, який на момент закидання у штрафний майданчик господарів був в офсайді.

Незарахований гол Таловєрова: дивіться відео

Поєдинок так і закінчився нульовою мировою. Таловєров відіграв усі 90 хвилин.

Таловєров провів свій 6-й матч у Бундеслізі Австрії. На рахунку Максима жодної результативної дії у футболці ЛАСКа у поточному сезоні.

Нагадаємо, що український футболіст виступає за австрійський клуб на правах оренди до кінця сезону-2022/2023. Після чого Таловєрова повернеться у чеську Славію, з якою має контракт до кінця 2026 року.

Загалом у поточному сезоні українець відіграв вже за дві команди 23 матчі, у яких забив 2 голи та віддав один асист. Усі результативні дії зробив ще у Чехії.

До слова. ЛАСК із 24 очками йде на 3-му місці у плей-офф в боротьбі за чемпіонство в Австрії. Зальцбург лідирує, маючи у своєму активі 32 бали.