Капітан збірної України відзначився шаленою гарматою у ворота лідера: гол скасували – відео
ЛАСК зумів відібрати очки у РБ Зальцбурга у плей-офф Бундесліги Австрії. Однак міг клуб Максима Таловєрова завдати супернику поразки, якби не лайнсмен.
Незарахований гол ЛАСКа був у першому таймі. Українець Максим Таловєров потужно вгатив м'яч під поперечину після рикошету від голови захисника Зальцбурга, пише 24 Канал.
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Неймовірна гармата, яку зіпсував боковий суддя
Однак не встиг український захисник навіть порадіти. Лайнсмен підійняв прапорець, зафіксувавши офсайд. Тому гол Таловєрова не був зарахований. А все через його партнера по команді, який на момент закидання у штрафний майданчик господарів був в офсайді.
Незарахований гол Таловєрова: дивіться відео
Поєдинок так і закінчився нульовою мировою. Таловєров відіграв усі 90 хвилин.
Таловєров провів свій 6-й матч у Бундеслізі Австрії. На рахунку Максима жодної результативної дії у футболці ЛАСКа у поточному сезоні.
Нагадаємо, що український футболіст виступає за австрійський клуб на правах оренди до кінця сезону-2022/2023. Після чого Таловєрова повернеться у чеську Славію, з якою має контракт до кінця 2026 року.
Загалом у поточному сезоні українець відіграв вже за дві команди 23 матчі, у яких забив 2 голи та віддав один асист. Усі результативні дії зробив ще у Чехії.