Мова йде про Владислава Дубінчака та Максима Таловєрова. Футболіст австрійського ЛАСКа поділився емоціями та враженнями від дебютного виклику у головну команду країни. До цього Максим виступав за "молодіжку" збірної України, де навіть носив капітанську пов'язку.

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Таловєров: Якщо чесно, не знаю, що б без нього тут робив

Таловєров відзначив атмосферу, яка панує у команді, та швидкості, які є значно швидшими у збірній. Також дебютант "синьо-жовтих" виділив свого друга Михайла Мудрика, якого назвав фантастичною людиною та крутим футболістом.

"Я щасливий. Дуже цікаво було тренуватися. Супергравці, суперполе, що ще потрібно? Із головним тренером поки що не говорив особисто, але була теорія, він усе пояснював. Усі зрозуміли, намагалися виконувати настанови на полі", – розповів гравець ЛАСКа.

Михайло Мудрик? Якщо чесно, не знаю, що б без нього тут робив. Він – фантастична людина, класний гравець. Пишаюся, що маю такого друга. Атмосфера дуже тепла, кожен намагається підтримувати, підказувати. Я щасливий знаходитися тут. Порівняно з іншими командами, у національній збірній усе на такт швидше. Я це тримаю в голові, намагаюся швидше працювати з м’ячем,

додав Таловєров.

Нагадаємо, що напередодні від'їзду у збірну Таловєров забив дебютний гол за ЛАСК. Результативний удар українець зробив у матчі Ліги Європи ЛАСК – Юніон Сент-Жилуаз (3:0).

Мудрик: Ми проведемо з ним бесіди тет-а-тет

На що Мудрик побажав Максиму успіхів у збірній та запевнив, що підготує Таловєрова до майбутньої гри проти Італії.

Бажаю Максиму успіхів. Ми проведемо з ним бесіди тет-а-тет, підготую його до Італії, так би мовити,

– заявив Мудрик.

Якщо Таловєров дебютант команди Сергія Реброва, то Мудрик провів за головну команду країни вже 15 матчів, у яких забив один гол.

Важливо! Поєдинок Україна – Італія відбудеться 20 листопада о 21:45 (за Києвом). Це буде друга зустріч для цих збірних у відборі до Євро-2024. Нагадаємо, що перша закінчилась перемогою "скуадри адзурри" з рахунком 2:1.

Перед очною зустріччю підопічні Лучано Спалетті проведуться ще поєдинок відбору проти Північної Македонії (17 листопада). Наразі українська команда випереджає італійців на три бали, але все може змінитись вже після наступної гри суперника "синьо-жовтих".