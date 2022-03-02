Такої підтримки, яку має наша Україна, я ще не бачив, – Зінченко про допомогу британців

Олександр Зінченко перебуває за тисячі кілометрів від рідної України. Футболіст виступає у Великій Британії, де висловлюють потужну підтримку українському народу.

Зінченко про шалену підтримку британців

Лівий захисник "містян" в ефірі українського національного марафону розповів про шалену підтримку зі сторони британців. Олександр Зінченко зазначив, що ще такого у своєму житті не бачив, повідомляє 24 канал.

Оце так Росіян тепер у Європу навіть туалети мити не візьмуть, – російський тенісист Кафельников

Велика Британія є однією з тих країн, яка найбільше допомагає Україні не лише словом, а й ділом. Зінченко вражений підтримкою футбольних фанатів, які беруть із собою на матчі синьо-жовті прапори та плакати. Також теплі слова Олександр отримує від хлопчиків, які зустрічають футболіста на вулицях у Манчестері.

Усі підтримують України у війні з Росією, яка нахабно вдерлась зі своїм "рускім міром".

Скажу, що такої підтримки, яку має наша країна, я ще не бачив. Це стосується Великої Британії. Починаючи від хлопчиків, які зустрічають мене та кажуть, що переживають нам. Ті стадіони, де я грав, там підіймають українські прапори. Підтримка є неймовірною. Починаючи від школярів та завершуючи урядом Великої Британії,

– сказав Зінченко.

Олександр доєднався до збору коштів українській армії серед футболістів із України, які виступають за кордоном. Відзначимо, що ініціатором фонду став тренер Сергій Ребров.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!