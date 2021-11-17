Такої немає в Усика та Кличка: українському боксеру вручили унікальну нагороду

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) отримав нагороду від Всесвітньої боксерської ради (WBC). Відбулося це на конгресі організації.

Гвоздик був відзначений за високу спортивну майстерність, повагу до боксу та колишнього суперника Адоніса Стівенсона.

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"Дякую за цю нагороду. Для мене честь бути частиною сім'ї та історії WBC. На жаль, Стівенсон не зміг бути тут, але він пройшов через багато труднощів у своєму житті. Сподіваюся, що з ним все буде добре. Бажаю йому всього найкращого", – заявив українець.

Гвоздик – Стівенсон: коротко про бій