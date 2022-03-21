"Дамо відсіч російським окупантам"

Арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва 1 березня. Він розповів чим займається останнім часом.

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Спочатку це було патрулювання міста від мародерства, також ми виїжджали на блокпости для допомоги ЗСУ, а зараз у нас утворився повноцінний батальйон. Ми зайняли відповідні позиції, щоб зустрічати ворога,

– сказав фахівець.

Він запевняє, що ситуація у Миколаєві відносно спокійна. Навіть попри воєнний час місто намагається повноцінно функціонувати.

"Щодо самого Миколаєва, то ситуація в місті відносно спокійна, орків немає. Єдине що – бомбардують або з повітря, або артилерія. Але якщо в цьому випадку трапляється критична ситуація, вона відразу ліквідується міською владою. Місто намагається жити звичайним життям. На цей час усе функціонує", – сказав арбітр.

Єрємєєв також розповів про очільника ОДА Віталія Кіма. Він вважає, що з такою владою в окупантів мало шансів.

"Щоправда, днями снаряд влучив у місце, де дислокувалися наші військові, і, за останніми даними, на жаль, загинули люди. Утім, із таким головою обласної державної адміністрації, як Віталій Кім, ми дамо відсіч російським окупантам. Це вже легенда нашого краю.

І дуже важливо, що в Миколаєві народ готовий давати відсіч ворогові. Зауважу, що в нас відсотків 70 складу – добровольці, які готові віддати життя за свої сім’ї, свою землю, щоб жити в демократичній державі, а не так, як у Росії, зомбованими людьми. Віра в краще – із нами, ми готові захищати Україну", – зазначив Єрємєєв.

Фахівець не сумнівається у перемозі України. Він наголосив, що військові готові не лише захищатися, але й "іти в бій за Херсон".

Окупантів дуже багато, вони розташовують свої позиції у дворах мирних жителів, що є найбільшою проблемою. Попри це, ми готові не лише захищатися, а й іти у бій за Херсон, за всю незалежну нашу країну. Слава Україні!

– додав фахівець.