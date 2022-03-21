Міжнародні спортивні організації відреагували на кричущі порушення всіх норм і законів і відправили в заслужений бан весь російський спорт. Але в цей час ставиться "стара платівка", що "спорт поза політикою", спортсмени не винні, і усунення від турнірів надто суворе покарання для них.

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Ребров вважає неприйнятними такі заяви. Відсторонення від міжнародних змагань – це справедливе покарання для спортсменів із країни-агресора.

Я вас прошу, там ніхто ніколи не виступить. Особливо спортсмени. Можливо, раніше – можливо – і можна було сказати, що спорт – поза політикою, але тільки не зараз. Росіяни завжди відрізнялися чимось особливим. То футболісти одягнуть майки з підтримкою війни, то хтось вийде на п'єдестал із новоявленою свастикою, то ці численні допінгові скандали,

– сказав він.

Ребров вважає, що Росія використовує спорт як інструмент для піднесення своєї нації

"У моєму уявленні головна мета спорту – перемога у чесній боротьбі. Але Росія – вона ж інша. Там потрібні медалі на Олімпіаді, щоби показати: "З нами сила, з нами Бог". Тому я і не вважаю, що спорт – поза політикою. Для них це навпаки, інструмент, щоб показати, які вони великі. Нехай тепер міряються м'язами всередині своєї неосяжної і нерозумної держави", – заявив Серргій.