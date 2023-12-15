Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після поразки Шахтаря та перемоги Зорі

У футбольних єврокубках завершився груповий етап сезону-2023/2024. Цього тижня донецький Шахтар поступився Порту (3:5) у Лізі чемпіонів, а луганська Зоря обіграла Бредаблік (4:0) у Лізі конференцій.

Перемога Зорі додала Україні 0.4 очка до заліку. Завдяки цьому Україна залишилась на 18-му місці у таблиці, випередивши Сербію на 0.025 бала.

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На якому місці перебуває Україна

Однак усі сербські клуби за підсумками групового етапу вилетіли з єврокубків. Навесні у "гірників" буде можливість збільшити відрив України у таблиці.

Також Україну випередила Греція, яка після шостого туру єврокубків піднялась з 19-ї позиції на 17-ту. Відставання України від греків складає 0.125 бала. Два грецькі клуби: Олімпіакос і ПАОК. Вони зіграють у плей-офф Ліги конференцій.

У топ-10 рейтингу не відбулось змін. Залік продовжує очолювати Англія, у топ-3 – Іспанія та Італія.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: топ-10

Англія – 100.553 (6/8 клубів продовжують виступи) Іспанія – 86.114 (6/8) Італія – 83.284 (7/7) Німеччина – 80.909 (6/7) Франція – 62.164 (6/6) Нідерланди – 59.900 (3/5) Португалія – 53.149 (4/6) Бельгія – 46.000 (3/5) Туреччина – 37.100 (3/4) Шотландія – 35.850 (1/5)

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18. Україна – 27.800 (1/5)

Виступи у плей-офф Ліги Європи Шахтар розпочне з 1/16 фіналу. Жеребкування відбудеться у понеділок, 18 грудня, матчі цієї стадії відбудуться 15 і 22 лютого 2024 року.