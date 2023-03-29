Виправдав довіру тренера: Михайлюк провів найрезультативніший матч в НБА – відео

Зірка українського баскетболу Святослав Михайлюк допоміг своєму клубові держати третю поспіль перемогу. Українець був одним з найкращих на майданчику.

У ніч на 29 березня Шарлотт Горнетс, за який виступає Михайлюк, грав на виїзді проти Оклагома-Сіті Тандер. Аутсайдер регулярного чемпіонату НБА несподівано здобув перемогу з рахунком 137:134. Не останню роль у перемозі відіграв український легіонер, пише 24 Канал.

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В завершальних матчах чемпіонату тренер Горнетс Стів Кліффорд став більше часу довіряти українському захиснику. У поєдинку проти Тандер Святослав вийшов у стартовій п'ятірці та відіграв на паркеті 37 хвилин.

За цей час Михайлюк набрав 18 очок, зробив 5 підбирань та виконав 8 результативних передач. Українець реалізував 2 з 5 триочкових кидків.

Зазначимо, що 25-річний баскетболіст вперше з 2021 року набрав 18 очок. Попередній найкращий показник сезону 2022/23 становив 15 балів. Рекорд результативності Михайлюк встановив у 2020 році, коли, виступаючи за Детройт, він набрав 25 очок у грі з Атлантою.

Нагадаємо, що 9 лютого 2023 року Михайлюк був обміняний до Шарлотт Горнетс в рамках угоди між чотирма командами, серед яких Портленд Трейл Блейзерс та Філадельфія Севенті Сіксерс.

Відео яскравих моментів гри Михайлюка