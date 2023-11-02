Майже рекорд: українець Михайлюк доклався до розгромної перемоги Бостона в матчі НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв черговий матч за Бостон Селтікс у регулярному сезоні НБА. Він своєю грою доклався до розгромної перемоги команди у матчі проти Індіани.

Бостон доволі потужно розпочав регулярний сезон, вигравши усі чотири матчі. 1 листопада команда на власному полі розгромила Індіану з рахунком 155:104. "Кельти" виграли кожну з чвертей матчу, а всі гравці, які виходили на паркет в складі господарів, набрали очки.

Варте уваги Харлан виручила солідні кошти за аукціон: скільком воїнам вдалось оплатити реабілітацію

Зважаючи на тотальну перевагу, значно більше ігрового часу отримав українець Святослав Михайлюк. Загалом він зіграв понад 11 хвилин. За цей час він набрав 5 очок, реалізувавши два з шести кидків. Також він зробив три підбирання (усі – в захисті).

Для Михайлюка це був другий поспіль матч за Селтік в цьому сезоні. В попередній грі проти Вашингтона він дебютував за Селтік , провівши на майданчику трохи більше ніж п'ять хвилин.

Щодо самого матчу, то Селтік в цій грі показав другий найкращий результат за набраними очками в історії команди. Рекорд належить матчу проти Лейкерс (тоді ця команда ще виступала в Міннеаполісі) 27 лютому 1959 року – 173 очки.

Огляд матчу Бостон – Індіана