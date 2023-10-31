Бостон провів вже третій матч в новому сезоні НБА. Цього разу на виїзді проти Вашингтона. Але вперше на майданчику за "кельтів" зіграв Святослав Михайлюк. Він відіграв менше п'яти хвилин (найменший час серед усіх гравців, які зіграли в цьому матчі). І за цей час заробив три очки (один вдалий дальній кидок з двох спроб), зробив одну передачу та одне перехоплення.

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Варто відзначити, що Михайлюк отримав ігровий час завдяки тотальній перевазі Бостона в цьому матчі. Ще першу чверть команда закінчилася з різницею в +23. А в другій чверті мінімальний відкрив складав +21, а місцями доходив і до +34. За підсумками третьої чверті він збільшився ще більше. І лише в останній чверті господарям майданчика вдалося дещо скоротити відставання. У підсумку 107:126 на користь Бостона. Це третя перемога для команди в трьох матчах.

Відеоогляд матчу Вашингтон – Бостон

Таким чином Михайлюк розпочав свій шостий сезон в НБА. Він був задрафтований у 2018 році Лос-Анджелес Лейкерс під 47-м номером. Згодом його обміняли в Детройт. Також в його кар'єрі були Оклахома, Торонто, Нью-Йорк та Шарлотт.

Влітку 2023 року Михайлюк залишився без клубу. В нього були варіанти продовжити кар'єру в Європі, але він хотів залишитися в НБА. 31 серпня він уклав негарантований контракт з Бостоном. На передсезонному зборі він переконав керівництво клубу та потрапив до заявки команди на новий сезон.

Варто нагадати, що в НБА виступає ще один український баскетболіст – Олексій Лень. Але він поки теж не зіграв жодного матчу в цьому сезоні за Сакраменто Кінгс.