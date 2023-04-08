Українська зірка запалює в НБА: Михайлюк видав черговий яскравий матч – відео

Святослав Михайлюк став найрезультативнішим гравцем Шарлотт Горнетс в поєдинку чемпіонату НБА з Х'юстон Рокетс. Проте його клуб зазнав поразки.

У п'ятницю, 7 квітня, у матчі регулярного чемпіонату НБА клуб Святослава Михайлюка Шарлотт Горнетс зустрічався з Х'юстон Рокетс. Найкращим гравцем поєдинку у складі господарів став український захисник, пише 24 Канал.

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Михайлюк вражає результативністю

Святослав вийшов на паркет у стартовій п'ятірці та відіграв 31 хвилину та 7 секунд. За цей час українець набрав 25 очок. Лише двох балів не вистачило Михайлюку, щоб побити власний рекорд результативності.

Крім того, український захисник записав на свій рахунок 5 асистів, 5 підбирань та одне перехоплення.

Втім, результативна гра української зірки не допомогла Горнетс уникнути поразки. Команда Михайлюка поступилася Рокетс з рахунком 109:112.

Зазначимо, що останнім часом Михайлюк продемонстрував серію результативних матчів. У поєдинку з Торонто Рапторс українець встановив власний рекорд результативності в НБА – 26 очок. Попередній рекорд результативності Михайлюк встановив у 2020 році, коли, виступаючи за Детройт, він набрав 25 очок у грі з Атлантою.

Нагадаємо, що в лютому 2023 року Михайлюк був обміняний до Шарлотт Горнетс в рамках угоди між чотирма командами, серед яких Портленд Трейл Блейзерс та Філадельфія Севенті Сіксерс.

Відео результативного кидка Михайлюка