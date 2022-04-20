Своїх дітей виховуватиму у величезній ненависті до Росії, – Віталій Вернидуб

Захисник Зорі Віталій Вернидуб та син відомого тренера Юрія Вернидуба розповів про своє ставлення до Росії. Футболіст порівняв РФ з Північною Кореєю.

Вернидуб-молодший: Росія – друга Північна Корея

Футболіст Зорі розповів, як буде виховувати у майбутньому своїх дітей. Він хоче, аби у подальшому українці не мали нічого спільного з Росією.

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Я зараз взагалі все намагатимусь робити, своїх дітей виховувати, некрасиво буде сказано, у величезній ненависті до Росії, щоб нас нічого не пов'язувало. Це друга Північна Корея для мене, тому не буде жодних контактів, нічого спільного,

– наголосив Вернидуб-молодший.

Він також запевнив, що немає сенсу спілкуватися з росіянами та доносити їм правду.

"Я вірний, що ні. Там люди абсолютно зазомбовані, я це вже зрозумів. Занепалий народ і все", – додав Віталій.

Батько футболіста Юрій Вернидуб з перших днів повномасштабної війни обороняє країну від окупантів. Тренер покинув розташування Шерифа, аби доєднатися до ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що він веде службу у складі ЗСУ в артилерії. Фахівець воює проти Росії на південному напрямку.