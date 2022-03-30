Справжній герой

Вернидуб воює проти Росії на південному напрямку. Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

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Він веде службу у складі ЗСУ в артилерії. Зазначається, що генеральний директор Шерифа його громадянську позицію зрозумів.

Сини Вернидуба Віталій та Михайло вступили до територіальної оборони Запоріжжя.

Відразу після прибуття до України наставник Шерифа записався до територіальної оборони Запоріжжя.

Кар'єра Вернидуба у Шерифі