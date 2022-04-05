Бортнічук: Росія в останні роки проводить дуже агресивну дипломатичну політику

Декілька тижнів тому відбулася нарада 37 міністрів спорту майже всіх європейських країн, яка мала на меті максимально обмежити можливість участі російських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Бортнічук наголосив, що потрібно рухатися далі в цьому напрямку.

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Ми виступаємо за виключення росіян, до завершення мирного процесу, а отже, і компенсації для України, з усіх спортивних федерацій на чолі з Міжнародним олімпійським комітетом,

– наголосив чиновник.

Він наголосив, що Росію мають негайно відсторонити від всіх міжнародних змагань.

"Не секрет, що Російська Федерація в останні роки проводить дуже агресивну дипломатичну політику, яка, по суті, полягає в купівлі місць у радах ключових спортивних федерацій. За їх кандидатом завжди йшов один із потужних спонсорів з російським капіталом. Тому виключення російського капіталу зі світового спорту має відбутися зараз", – зазначив міністр спорту Польщі.

Він назвав росіян злочинцями, а також згадав звірства окупантів у Бучі.

Після того, що сталося в Бучі, голос Польщі має бути зрозумілий кожному в Європі. У світовому спорті немає місця для злочинців,

– додав політик.

Більшість спортивних федерацій вже відсторонили росіян та білорусів від міжнародних змагань