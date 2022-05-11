Світоліна вперше за 11 років пропустить Ролан Гаррос

Еліна Світоліна не виступить на головному ґрунтовому турнірі року – Ролан Гаррос. Замість неї зіграє пуерториканка Моніка Пуіг.

Світоліна не виступить у Парижі вперше з 2011 року

Світоліна оголосила про перерву від турнірів ще в березні. Вона пояснила це тим, що неї проблеми зі спиною.

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Також тоді вона зазначила, що їй тяжко виступати на стартах через ситуацію в її рідній країні.

Еліна пропустила низку турнірів, зокрема матч Кубка Біллі Джин Кінг України проти США, а також старт ґрунтового сезону.

Також у квітні Світоліна анонсувала пропуск двох турнірів WTA1000 – у Мадриді та Римі. Але входила до списку учасниць Ролан Гаррос-2022.

Замість українки на відкритому чемпіонаті Франції виступить пуерториканка Моніка Пуіг, яка мала розпочати виступи на турнірі з кваліфікації.

Для Еліни зняття з Ролан Гаррос-2022 означає, що вона уперше за 11 років не зіграє на турнірі. За цей період українська тенісистка дев'ять разів поспіль грала в основній сітці, тричі доходячи до чвертьфіналу – найвищий результат.

В останньому розіграші турніру Світоліна вибула з Ролан Гаррос на стадії третього кола, поступившись майбутній чемпіонці Барборі Крейчиковій.

До того ж відсутність Світоліної означатиме її подальше падіння у рейтингу WTA. Новий тиждень українська тенісистка розпочала з підйому на дві позиції у рейтингу, йдучи 27-ю.

Світоліна може втратити статус першої ракетки України. Найближча переслідувачка Еліни – українка Ангеліна Калініна. Наразі вона перебуває на 36 позиції в оновленому рейтингу.

Результати Світоліної у 2022 році

Відсутність Світоліної означає, що в основній сітці Ролан Гаррос-2022 гарантовано зіграють лише три українські тенісистки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.

У 2022 році Еліна встигла взяти участь у 8 турнірах. Вона здобула 5 перемог у 13 матчах. Найкращий результат – вихід у чвертьфінал турніру у Монтерреї.

2022 року кваліфікація Ролан Гаррос стартує 16 травня, а ігри основної сітки пройдуть з 22 травня до 5 червня.