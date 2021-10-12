Світоліна вилетіла з турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі
12 жовтня 2021 , 22:34Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українська тенісистка Еліна Світоліна зачохлила ракетку на престижному турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США). В 1/8 фіналу Світоліна програла Джессіці Пегулі.
Джессіка Пегула – Еліна Світоліна 2:0 (6:1, 6:1)
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Поєдинок Пегула – Світоліна тривав усього 1 годину та 4 хвилини.
Уже в другому геймі американка оформила брейк та повела 2:0. 24 ракетка світу змогла виграти 5 геймів поспіль, після чого Світоліна виграла на своїй подачі. У 7 геймі Пегула подала на сет.
Між партіями Світоліна взяла медичний тайм-аут. Однак перерва не допомогла тенісистці з України. Пегула знову оформила два брейки і дозволила Світоліній виграти тільки один гейм.
У підсумку українка зазнала прикрої поразки та покидає турнір.