Світоліна стала переможницею в номінації "Повернення року" за версією каналу Eurosport

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла в номінації "Повернення року" за версією Eurosport. Також канал назвав переможниць у ще кількох номінаціях.

Українка повернулася на корт після народження доньки Скай у жовтні минулого року, не граючи в теніс протягом 13 місяців (з березня 2022 року).

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Фантастичне повернення українки

У травні Світоліна дійшла до півфіналу на турнірі WTA 125 у Сен-Мало і виграла титул WTA 250 у Страсбурзі. У червні Еліна зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а через місяць дійшла до півфіналу на Вімблдоні.

На старті свого повернення Еліна Світоліна посідала 508-е місце у світовому рейтингу. Вона завершила сезон-2023 на 25-й позиції.

Також Eurosport назвав переможниць у ще кількох номінаціях:

Тенісистка року: Іга Швьонтек (Польща)

Пара року: Лаура Зігемунд (Німеччина) / Віра Звонарьова (РФ)

Матч року: Беатріс Аддад Мая (Бразилія) – Сара Соррібес Тормо (Іспанія) – Ролан Гаррос

Протистояння сезону: Арина Соболенко (Білорусь) – Олена Рибакіна (Казахстан)

Сюрприз сезону: повернення в теніс Каролін Возняцкі (Данія)

Також Еліна Світоліна претендує на нагороду WTA Awards у номінації "Повернення року", де переможців обирають журналісти.