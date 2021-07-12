Світоліна вибула з топ-5 рейтингу WTA після невдалого Вімблдону, рекорд Калініної

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг. Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна вибула з п'ятірки найкращих.

Світоліна вилетіла на Вімблдоні у другому колі та втратила 710 очків після турніру. Світоліна опустилася на одну сходинку в рейтингу WTA і посідає 6 місце.

До слова Джокович вшосте виграв Вімблдон і наздогнав Федерера і Надаля за кількістю Гренд Слемів

Від повернення у топ-5 українку відділяють 206 очків.

Рекорд Калініної

Найкращий прорив у рейтингу вдався Ангеліні Калініній. Українка піднялася на 30 позицій і вперше увійшла до топ-100 тенісисток світу. Наразі вона 95-а.

Калініна досягла прогресу завдяки двом поспіль перемогам на турнірах ITF.

Даяна Ястремська втратила шість позицій та посідає 44-е місце. Марка Костюк після дебюту в основі Вімблдону піднялася на 67-у сходинку. Катаріна Завацька опустилася на 144-е місце.

Катерина Козлова та Леся Цуренко піднялися у рейтингу на 154-у й 163-ю сходинки відповідно.