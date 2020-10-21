П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна не змогла подолати стадію 1/8 фіналу на тенісному турнірі WTA у Чехії. Світоліна поступилася представниці Греції Марії Саккарі.

Еліна Світоліна – Марія Саккарі 0:2 (3:6, 3:6)

Це цікаво: Українська тенісистка Янчук завагітніла – легіонер "Динамо" Родрігес знову стане батьком

Поєдинок Світоліної та Сакарі тривав одну годину та 18 хвилин. Про це повідомляє 24 канал.

Хід гри

Світоліна невдало розпочала гру, програвши відразу два гейми на своїй подачі. Після того, як 23-річна Саккарі повела 3:0, українка зробила один зворотний брейк.

Однак у 9-у геймі грекиня зробила третій брейк та виграла сет.

Початок другої партії був за Світоліною, яка у третьому геймі взяла подачу Саккарі. Проте грекиня відразу відповіла зворотним брейком.

У восьмому геймі Світоліна вдруге програла свою подачу. У наступному геймі 23-а ракетка світу подала на матч.

Для Світоліної та Саккарі це була третя зустріч. Грекиня виграла другий матч в української тенісистки.