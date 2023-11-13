"Для нього це незрозумілий крок": як чоловік Світоліної відреагував на її поїздку в Україну

Українська тенісистка Еліна Світоліна приїхала до України. Вона розповіла про свої емоції від поздки.

Еліна пригадала свою поїздку минулого лютого, вона зазначила, що тоді "було доволі сумно" через блекаут. "Я почувалася погано насправді", – пригадує вона.

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Реакція чоловіка на поїздку до України

"Але була гарна погода, я з нетерпінням чекала, коли побачу свою бабусю, рідних, і вже якось не приділяла особливої уваги іншим моментам. Так, були тривоги, і я, звісно, намагаюся дотримуватися правил безпеки, але загалом я відчуваю чудові емоції від того, що я тут", – сказала вона.

Тенісистка розповіла, як її чоловік Гаель Монфіс відреагував на її поїздку до України. Вона зазначає, що готувала його до цього близько двох місяців.

"Коли я йому сказала, що їду, то він це сприйняв дуже важко. Як я сама розумію, то вони не до кінця усвідомлюють, що тут відбувається... Тобто, дивляться по телебаченню про якісь події... Я розумію, що це для нього стресова ситуація, для нього це якийсь такий незрозумілий крок. Але ми щоразу про це говорили, протягом двох місяців я говорила йому, що хочу поїхати, хочу побачити бабусю, хочу побути в Україні, бо є багато справ і по фонду, і по United24, хочу заїхати до Харкова", – зауважила Еліна.

Світоліна наголосила, що кожного разу, коли вона приїздить до України, то отримує круті емоції. "Хочу їхати додому, тому що не тільки Одеса і Харків - це мій дім, а вся Україна загалом", – додала спортсменка.

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