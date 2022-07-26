Війна не закінчилася, ми продовжуємо боротися, – Світоліна про участь у благодійному матчі
Джерело:інстаграм Еліни Світоліної
У Польщі відбувся благодійний тенісний захід за участю польських та українських гравців, направлений на допомогу українцям під час війни. Організаторкою заходу була перша ракетка світу Іга Швьонтек.
Світоліна: Україно, залишайся сильною
Заради допомоги Україні на корт вийшли імениті тенісисти. Еліна Світоліна прокоментувала участь у благодійному матчі у Польщі.
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Це була спортивна подія, яка подарувала людям радість завдяки тенісу і показала силу спорту, коли він об’єднує нас поза кордонами, допомагаючи іншим людям. Україно, залишайся сильною, ми сильніші разом із нашими друзями – Ігою Швьонтек, Агнешкою Радванською, Мартіном Павельським та іншими поляками на борту,
– наголосила Еліна.
Зібрані кошти передадуть платформі UNITED 24, фонду Еліни Світоліної, а також UNICEF Polska.
"Я хочу подякувати кожній людині, яка зробила внесок в UNITED24 – платформу збору коштів, запущену президентом Володимиром Зеленським та моїм благодійним фондом. Особлива подяка моїм друзям – Андрію Шевченку та Сергію Стаховському за величезну підтримку. Війна не закінчилася, і ми разом продовжуємо боротися та робити все можливе", – додала тенісистка.
Що відомо про захід
- Благодійний тенісний матч відбувся 23 липня у Кракові. У заході взяли участь перша ракетка світу Іга Швьонтек, Мартін Павелскі, Агнешка Радванська, Сергій Стаховський та Еліна Світоліна.
- Тенісний матч також відвідав колишній тренер збірної України Андрій Шевченко.
- Завдяки проведенню заходу вдалося зібрати 2 мільйонів злотих (понад 400 000 євро).