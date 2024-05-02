Сімейна ідилія: чарівне фото Світоліної з донькою, чоловіком та домашнім улюбленцем

Еліна Світоліна під час паузи між турнірами відпочивала в колі сім'ї. Приємні емоції стануть в нагоді першій ракетці України у наступних змаганнях.

Українська тенісистка Еліна Світоліна невдало виступила на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Титулована спортсменка вибула зі змагань після стартового матчу, поступившись іспанці Сарі Соррібес-Тормо, пише 24 Канал.

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Світоліна: Сім'я – найбільша радість

Ранній виліт з турніру дозволив Еліні більше часу провести в сімейному колі. Світоліна поділилася фотографією з відпочинку, де вона разом з чоловіком Гаелем Монфісом, донькою Скай і улюбленою собакою насолоджуються прогулянкою.

Такі моменти змушують нас дякувати за любов, яка нас оточує. Сім'я – наша найбільша радість,

– підписала фотографію Світоліна.

Світоліна у сімейному колі / Фото з інстаграму тенісистки