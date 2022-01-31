Світоліна піднялася на 15 місце у рейтингу WTA, Калініна та Снігур оновили рекорди

WTA опублікувала оновлений рейтинг за 31 січня 2022 року. Перша ракетка України Еліна Світоліна після Australian Open стала 15-ю.

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на дві позиції. На Australian Open вона вийшла до третього раунду, де програла білорусці Вікторії Азаренко.

До слова Надаль переміг на Australian Open і виграв рекордний 21-й Гренд Слем

Рекорди українок у рейтингу

Поліпшили свої позиції Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Калініна оновила особистий рекорд і розпочала новий тиждень на 48 місці, Костюк — на 52-му, піднявшись на 14 позицій.

Також у рейтингу піднялися Леся Цуренко, Катерина Байндль та Дарія Снігур. Остання почала тиждень із особистим рекордом. Ще одна українка Даяна Ястремська опустилася на 150 місце.

З новим особистим рекордом у парному рейтингу розпочинає тиждень Надія Кіченок – 29 місце (+2). За два кроки від повторення кращого результату у кар'єрі перебуває Людмила Кіченок – 34 місце (+4). Одразу на 25 рядків у парному рейтингу піднялася Марта Костюк – 71 місце.

Українки в оновленому рейтингу WTA