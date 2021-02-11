Світоліна перемогла непоступливу Гауфф на шляху до третього кола Australian Open

Єдина з український тенісисток, яка залишалась на Australian Open, Еліна Світоліна пробилась у наступне коло змагань. 26-річна спортсменка переграла американку Корі Гауфф.

Цей матч дався Еліні Світоліній значно легше за попередній. Тенісистки провели на корті 1 годину 18 хвилин. П'ята ракетка світу з України у двох сетах завдала поразки 16-річній представниці США.

До теми: Світоліна у напруженому матчі здобула першу перемогу на Australian Open: відео

Корі Гауфф (США) – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (4:6, 3:6)

Тенісистки вже зі старту матчу дали зрозуміти вболівальникам, що на них чекає перегляд спекотного матчу. Перший гейм тримав шість хвилин, у якому більш досвідченій Еліні вдалось взяти гору над суперницею. Однак далі у зустрічі були каруселі у виконанні обох дівчат.

Ключовим став дев'ятий гейм. За рахунку 4:4 Світоліній вдалось взяти свою подачу з брейком – 4:5. У наступному геймі 16-річна Гауфф зробила подарунок досвідченій тенісистці з України та віддала гейм на власній подачі – 4:6.

Статистика першого сету свідчить. що тенісистки показували на корті майже однаковий рівень гри. Обидві по два рази подавали на виліт та зробили по одній подвійній помилці. У активі Корі 13 віннерів проти лише 8 у Еліни. Хоча невимушених помилок у американки на дві більше, ніж у 26-річної одеситки – 9 проти 7.

Друга партія розпочалась за сценарієм першої. 16-річна Гауфф давала гідний бій першій ракетці України та довела рахунок до – 3:3. Однак це були її останні переможні гейми у зустрічі. Еліна взяла хід матчу під свій контроль та вже у наступному геймі з брейком вийшла вперед у рахунку – 3:6.

Гра представниці США зовсім розклеїлась, вона програла наступний гейм на своїй подачі. Тому Еліна подавала на "матч". З рахунком 15:40 українка довела поєдинок до перемоги – 3:6.

Ця звитяга стала другою для Еліни на Відкритому чемпіонаті Австралії. Вона єдина серед українських представників, хто продовжує боротьбу за трофей в одиночному розряді. У першому колі турнір покинули 18-річна Марта Костюк та Сергій Стаховський.