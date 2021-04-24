Світоліна з камбеком перемогла Квітову та вийшла у півфінал турніру в Штутгарті

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує боротьбу на грунтовому турнірі WTA 500 в Штутгарті. В 1/4 фіналу українка переграла Петру Квітову з Чехії, яка є чинною чемпіонкою турніру.

Еліна Світоліна – Петра Квітова 2:1 (6:7 (4), 7:5, 6:2)

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Тенісистки провели на корті більше двох з половиною годин. Українка 7 раз подала навиліт, чотири рази помилилася на подачі і зробила 6 брейків. Чешка зробила 5 ейсів, допустила 5 "подвійних" і реалізувала 3 брейкпоінта з 16-ти. Рахунок в особистих зустрічах став 7:4 на користь Петри.

Українка здобула третю поспіль і другу в цьому році перемогу над Петрою Квітовою. Світоліна скоротила відставання в статистиці особистих зустрічей з чешкою – 4:7. Для тенісисток це був перший очний поєдинок на грунті.

31-річна Петра Квітова (WTA 10) боролася за свою першу перемогу над суперницею з топ-10 рейтингу з турніру в Досі в 2020 році.

Еліна Світоліна проведе свій другий півфінал в цьому сезоні і, як і на турнірі в Майамі, зіграє на цій стадії з Ешлі Барті. Перша ракетка світу раніше уникла поразки в матчі з Кароліною Плішкова.